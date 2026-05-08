В посольстве России в Вашингтоне прошел прием по случаю Дня Победы.

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Представители Белого дома и государственного департамента США посетили прием по случаю Дня Победы в российском посольстве в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Гостей из американской администрации в зале для приемов дипмиссии приветствовал посол РФ Александр Дарчиев.
Двое представителей Белого дома и два чиновника госдепа заняли места в первом ряду.