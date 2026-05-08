02:48 08.05.2026
В посольстве России в Вашингтоне прошел прием по случаю Дня Победы

Представители Белого дома посетили прием в честь Дня Победы в посольстве России

© AP Photo / Carolyn Kaster — Посольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Представители Белого дома и государственного департамента США посетили прием по случаю Дня Победы в российском посольстве в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Гостей из американской администрации в зале для приемов дипмиссии приветствовал посол РФ Александр Дарчиев.
Двое представителей Белого дома и два чиновника госдепа заняли места в первом ряду.
Дарчиев в своей речи призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе, а сотрудничество США и РФ в борьбе с фашизмом назвал высшей точкой братства по оружию в отношениях между странами.
