Спутник передаст на Землю открытку в честь 9 Мая со снимком Знамени Победы
09:09 08.05.2026
Спутник передаст на Землю открытку в честь 9 Мая со снимком Знамени Победы

Самарский наноспутник из космоса поздравит радиолюбителей с Днем Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самарский наноспутник "СамСат-Ионосфера" поздравит радиолюбителей с 9 Мая и отправит памятные карточки со снимком "Знамя Победы над рейхстагом".
  • С 9 по 18 мая наноспутник будет каждые три минуты передавать в эфир поздравление с Днем Победы, заканчивающееся словами "Ничто не забыто. 1941-1945".
  • Радиолюбители могут получить QSL-карточку, подтверждающую прием сигнала, отправив заявку на почту Самарского университета до 18 мая.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Самарский наноспутник из космоса поздравит радиолюбителей с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отправит памятные карточки со снимком советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом", сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского университета имени Королева.
В сообщении вуза указано, что с 9 по 18 мая наноспутник "СамСат-Ионосфера" будет каждые три минуты передавать в эфир поздравление с Днем Победы.
""Ничто не забыто. 1941-1945", – так будет заканчиваться сообщение наноспутника с орбиты. Радиолюбители со всего мира, приняв это сообщение, смогут получить памятную QSL-карточку, подтверждающую прием сигнала с нашего спутника. Карточка представляет собой мини-репродукцию знаменитого снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом", – рассказал доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Леонид Синицын.
QSL-карточками в радиолюбительской среде называют специальные открытки, подтверждающие факт проведения сеанса радиосвязи. Заявку на получение такой карточки нужно будет отправить до 18 мая на почту самарского вуза. В заявке необходимо указать свои данные, дату и время, а также место приема сигнала. Самарский наноспутник будет передавать сигнал на частоте 437,4 МГц, позывной космического аппарата - RS75S. Обработка заявок продлится до конца мая.
Научно-образовательный наноспутник Самарского университета "СамСат-Ионосфера" был запущен в космос в 2024 году для изучения плазменной и магнитной оболочек Земли.
НаукаЕвгений ХалдейСамарский университетДень Победы — 2026Россия
 
 
