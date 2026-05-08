Двух солдат ВСУ и боевика "Азова"* внесли в список террористов - РИА Новости, 08.05.2026
15:52 08.05.2026
Двух солдат ВСУ и боевика "Азова" внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Двое солдат ВСУ, вторгшихся в Курскую область, и боевик "Азова"*, застреливший мужчину в Мариуполе, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинг.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Черниенко Александр Иванович**, 29.08.1977 года рождения, город Смела Черкасской области Украинской ССР... Милецкий Виталий Викторович**, 19.08.1989 года рождения, город Луцк Волынской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Также в перечень внесен Иванюк Игорь Русланович**, 15 июня 1994 года рождения.
В октябре 2025 года Черниенко** и Милецкого** приговорили к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. Черниенко** в составе подразделения незаконно пересек границу РФ, следил за населенным пунктом, жителями и российскими военными, а также участвовал в вооруженной блокировке территории, а Милецкий** совершал теракты в отношении мирных жителей.
Боевик "Азова"* Иванюк** застрелил гражданского мужчину в Мариуполе в ДНР в 2022 году, он приговорен к 24,5 годам лишения свободы по статьям о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также об убийстве.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Внесен в список террористов и экстремистов
