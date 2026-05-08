Имам Соборной мечети возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
- В церемонии приняли участие члены президиума "Офицеров России", представители Ассамблеи народов России, ветераны Вооруженных сил и силовых ведомств.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев накануне Дня Победы принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщается в телеграм-канале Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.
"Накануне празднования 81-й годовщины Великой Победы имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в составе делегации общероссийской организации "Офицеры России" как член её президиума", - говорится в сообщении.
В ДУМ РФ рассказали, что церемонию возглавил председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой. В возложении цветов приняли участие члены президиума "Офицеров России", представители Ассамблеи народов России, ветераны Вооруженных сил и силовых ведомств.