Имам Соборной мечети возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
18:39 08.05.2026 (обновлено: 21:23 08.05.2026)
© Фото : ДУМ РФ сегодня/Telegram
  • Имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
  • В церемонии приняли участие члены президиума "Офицеров России", представители Ассамблеи народов России, ветераны Вооруженных сил и силовых ведомств.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев накануне Дня Победы принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщается в телеграм-канале Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.
"Накануне празднования 81-й годовщины Великой Победы имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в составе делегации общероссийской организации "Офицеры России" как член её президиума", - говорится в сообщении.
В ДУМ РФ рассказали, что церемонию возглавил председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой. В возложении цветов приняли участие члены президиума "Офицеров России", представители Ассамблеи народов России, ветераны Вооруженных сил и силовых ведомств.
РоссияМоскваДень Победы — 2026Московская соборная мечеть
 
 
