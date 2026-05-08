Церемония возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены во главе с Патриархом Кириллом

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду накануне Дня Победы.

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду накануне Дня Победы, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"Если бы враг добился победы, мир был бы совершенно другим, страшным был бы мир: мир диктатуры, мир попрания всяких человеческих прав и свобод. Но самое главное – это был бы мир без России", – сказал патриарх военнослужащим после возложения венков, поздравив их с 81-й годовщиной Победы.

Это историческое событие никогда не должно быть забыто, и никогда не должно стать обыденностью, подчеркнул он.

В церемонии участвовали военный комендант города Москвы , генерал-лейтенант Евгений Селезенев, офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и военной комендатуры Москвы. После возложения венка была объявлена минута молчания и был исполнен гимн России , а также состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.