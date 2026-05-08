Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 08.05.2026 (обновлено: 14:41 08.05.2026)
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкЦеремония возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены во главе с Патриархом Кириллом
Церемония возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены во главе с Патриархом Кириллом - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Перейти в медиабанк
Церемония возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены во главе с Патриархом Кириллом
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду накануне Дня Победы.
  • В церемонии участвовали военный комендант города Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев, офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и военной комендатуры Москвы.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду накануне Дня Победы, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Если бы враг добился победы, мир был бы совершенно другим, страшным был бы мир: мир диктатуры, мир попрания всяких человеческих прав и свобод. Но самое главное – это был бы мир без России", – сказал патриарх военнослужащим после возложения венков, поздравив их с 81-й годовщиной Победы.
Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Вчера, 12:00
Это историческое событие никогда не должно быть забыто, и никогда не должно стать обыденностью, подчеркнул он.
В церемонии участвовали военный комендант города Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев, офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и военной комендатуры Москвы. После возложения венка была объявлена минута молчания и был исполнен гимн России, а также состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что враги России всегда боролись против Русской православной церкви.
"Церковь Русская, духовная защитница своего народа и своего Отечества, всегда была в поле зрения вражеских сил, которые направляли различные действия на то, чтобы ослабить нашу Церковь, скомпрометировать ее, чтобы она потеряла свою силу и свой авторитет в народе", – сказал он, обратившись после церемонии к присутствовавшим архиереям и духовенству.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Зеленский забыл в публичном поле о могиле деда-ветерана
Вчера, 01:50
 
МоскваРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала