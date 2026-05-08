Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду накануне Дня Победы.
- В церемонии участвовали военный комендант города Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев, офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и военной комендатуры Москвы.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду накануне Дня Победы, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Если бы враг добился победы, мир был бы совершенно другим, страшным был бы мир: мир диктатуры, мир попрания всяких человеческих прав и свобод. Но самое главное – это был бы мир без России", – сказал патриарх военнослужащим после возложения венков, поздравив их с 81-й годовщиной Победы.
Это историческое событие никогда не должно быть забыто, и никогда не должно стать обыденностью, подчеркнул он.
В церемонии участвовали военный комендант города Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев, офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и военной комендатуры Москвы. После возложения венка была объявлена минута молчания и был исполнен гимн России, а также состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что враги России всегда боролись против Русской православной церкви.
"Церковь Русская, духовная защитница своего народа и своего Отечества, всегда была в поле зрения вражеских сил, которые направляли различные действия на то, чтобы ослабить нашу Церковь, скомпрометировать ее, чтобы она потеряла свою силу и свой авторитет в народе", – сказал он, обратившись после церемонии к присутствовавшим архиереям и духовенству.