В Ормузском проливе произошли столкновения между Ираном и США, пишут СМИ

"Между Вооруженными силами Ирана и американскими кораблями происходят спорадические столкновения в районе Ормузского пролива , начавшиеся около часа назад", — говорится в публикации.

Накануне журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что ВС США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. Центральное командование страны (CENTCOM) пояснило, что атака якобы пришлась по ответственным за нападение на американские силы.

Как рассказали позднее Военно-морские силы КСИР, в ответ они применили баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также дроны с мощным взрывным зарядом против трех эсминцев противника.