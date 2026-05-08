В Ормузском проливе произошли столкновения между Ираном и США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2026
17:56 08.05.2026 (обновлено: 18:28 08.05.2026)
В Ормузском проливе произошли столкновения между Ираном и США, пишут СМИ

Fars: в Ормузском проливе происходят спорадические столкновения Ирана и США

Скоростные катера КСИР
Скоростные катера КСИР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спорадические боестолкновения происходят между иранскими военными и флотом США в районе Ормузского пролива.
  • Они начались около часа назад.
ТЕГЕРАН, 8 мая — РИА Новости. Иранские военные и американский флот периодически ведут бои в районе Ормузского пролива, передает Fars.
"Между Вооруженными силами Ирана и американскими кораблями происходят спорадические столкновения в районе Ормузского пролива, начавшиеся около часа назад", — говорится в публикации.

Накануне журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что ВС США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. Центральное командование страны (CENTCOM) пояснило, что атака якобы пришлась по ответственным за нападение на американские силы.
Как рассказали позднее Военно-морские силы КСИР, в ответ они применили баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также дроны с мощным взрывным зарядом против трех эсминцев противника.
При этом президент США Дональд Трамп утверждает, что перемирие с Ираном продолжается. По его словам, стороны ведут переговоры, они проходят очень хорошо. В то же время политик пригрозил новыми атаками, если Тегеран не согласится на сделку.
