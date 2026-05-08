Российские и международные СМИ будут на параде Победы, заявил Песков

"Аккредитованы были и проинформированы те журналисты, которые там (на параде - ред.) будут: это главным образом непосредственно те, кто будет обеспечивать хост- и бродкастинг, это очень много людей, специалистов, телевизионщиков, это кремлевский пул и международные СМИ, которые постоянно освещают работу президента Российской Федерации. Они тоже получили аккредитацию", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Кремль отозвал аккредитацию для зарубежных СМИ на парад в День Победы на Красной площади.