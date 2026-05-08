Рейтинг@Mail.ru
Российские и международные СМИ будут на параде Победы, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 08.05.2026
Российские и международные СМИ будут на параде Победы, заявил Песков

Песков: российские и международные СМИ будут присутствовать на параде Победы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские и международные СМИ будут присутствовать на параде в честь Дня Победы на Красной площади, заявил Дмитрий Песков.
  • Аккредитацию на парад выдали журналистам и международным СМИ, освещающим работу президента.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские и международные СМИ будут присутствовать на параде в честь Дня Победы на Красной площади, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Аккредитованы были и проинформированы те журналисты, которые там (на параде - ред.) будут: это главным образом непосредственно те, кто будет обеспечивать хост- и бродкастинг, это очень много людей, специалистов, телевизионщиков, это кремлевский пул и международные СМИ, которые постоянно освещают работу президента Российской Федерации. Они тоже получили аккредитацию", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Кремль отозвал аккредитацию для зарубежных СМИ на парад в День Победы на Красной площади.
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих на 9 Мая
7 мая, 15:40
 
РоссияДмитрий ПесковДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала