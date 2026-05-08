Обвиняемого в убийстве спортсмена Исаева в Калуге заключили под стражу

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Обвинение предъявлено задержанному за убийство спортсмена Дмитрия Исаева в Калуге, суд заключил его под стражу, сообщило СУСК по Калужской области.
"На основании собранных доказательств следователем СК фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Обвиняемый признал вину, по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева стало известно накануне. По данным СУСК и прокуратуры, убийство произошло в ночь на четверг, в ходе конфликта в 35-летнего Исаева стрелял 41-летний местный житель из огнестрельного оружия, спортсмен с ранением был доставлен в больницу, где скончался. Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый пытался сбежать и был задержан в Брянской области.