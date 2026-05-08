Историк рассказал о работе по сохранению исторической правды в Словении

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Обнародование подлинных исторических фактов о преступлениях нацизма времен Второй мировой войны поможет предотвратить возрождение таких бесчеловечных идеологий, и на предстоящем в конце мая Международном форуме по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ Международный исследовательский центр Второй мировой войны в Мариборе представит свою экспозицию на эту тему, рассказал РИА Новости глава исследовательского отдела центра из Словении Даниэль Ситер.

"Работа центра исследований в Мариборе , как одного из важнейших защитников и хранителей исторической правды в нашей части Европы , никогда не потеряет актуальности", - сказал Ситер.

Нацизм был разгромлен в мае 1945 года, но его идеологические щупальца, его политические корни так и не были полностью уничтожены, добавил он. "Мы осознаем: только постоянно предупреждая, только активно противодействуя искажению исторических фактов и распространяя подлинные знания, мы можем предотвратить возрождение подобных идеологий. Если однажды человечество забудет об ужасах нацизма, оно упадет в моральную бездну и позволит повториться той трагедии", - подчеркнул Ситер.

Он заметил, "сугубо музейное направление — лишь один из многочисленных аспектов" этой работы. По его словам, деятельность Международного исследовательского центра в Мариборе многогранна. "В первую очередь мы ведем исследовательскую работу. Наши усилия сосредоточены на изучении и сохранении исторических фактов об этом лагере и его узниках, нацистской оккупации Словении и освободительных военных операций Красной Армии. В частности, мы собираем архив персональных данных заключенных нацистского лагеря для военнопленных Stalag XVIII D, на бывшей территории которого расположен наш центр", - рассказал Ситер.

Германии, Великобритании, Австрии, Эта работа строится прежде всего на первоисточниках - на оригинальных архивных документах, частных документальных коллекциях, дневниках, мемуарах, визуальных материалах и других подлинных документах, пояснил Ситер. "Мы последовательно ведем углубленный поиск и фиксацию первоисточников в наиболее важных для нас архивах России Сербии , Словении, Франции Швейцарии и других стран. Мы преобразуем обнаруженные подлинники в содержание постоянных и временных экспозиций", - добавил он.

Именно на этой основе Международный исследовательский центр, созданный на подлинном историческом объекте, также функционирует как музейное пространство, принимающее все большее число посетителей, отметил Ситер.

"Наш центр также функционирует как педагогико-образовательное учреждение. Мы передаем знания и новые открытия, прежде всего молодому поколению, посредством выставок, образовательных брошюр, международных научных конференций, мемориальных и культурных мероприятий. Одно из таких важных культурно-художественных событий в центре организовано ко Дню Победы, в честь 81-й годовщины исторического дня, когда боевые силы Антигитлеровской коалиции во главе с советской Красной Армией разгромили нацизм в Европе", - сказал он.

Ситер рассказал, что связывает словенский Международный исследовательский центр с Россией.

"Россия – важнейший участник международных отношений и по праву считается наследником великой Победы над нацизмом. Нас связывает с Россией хранимая нами память о свыше 5 тысяч советских военнопленных, погибших в нацистском концлагере смерти Stalag XVIII D, в так называемом "Руссенлагер", - сказал он.

Это была особая, полностью изолированная, охраняемая и заминированная зона более обширного комплекса нацистского мариборского концлагеря, где содержались военнопленные из других стран Антигитлеровской коалиции, добавил Ситер.

"Нас связывают с Россией наше научно-исследовательское сотрудничество, образовательная, мемориальная и международная деятельность под руководством директора Международного научно-исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе господина Янеза Уйчича. Для меня, как руководителя исследовательского отдела, важной частью работы стали личные встречи с семьями и потомками погибших узников лагеря военнопленных в Мариборе", - отметил он.

В рамках предстоящего 26-29 мая в Подмосковье под эгидой Совета безопасности России Международного форума по безопасности Международный исследовательский центр Второй мировой войны представит уникальную экспозицию "5000 шагов в бессмертие".

"Она содержит уникальные собранные нами уникальные материалы об узниках нацистского лагеря смерти "Руссенлагер" в Мариборе. Она станет не просто данью памяти воинам Красной Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе с нацизмом, но предупреждением о недопустимости возрождения этого мирового зла", - подчеркнул Ситер.

Международный исследовательский центр Второй мировой войны в Мариборе (Словения) начал работу в ноябре 2017 года. Центр был организован в сохранившемся здании бывшего нацистского лагеря смерти Stalag XVIII D, где гитлеровцы зверски замучили более пяти тысяч красноармейцев. Вдохновителем и инициатором создания этого уникального музейно-исследовательского комплекса стал тогдашний посол РФ в республике Доку Завгаев . Возглавляемая им российская дипломатическая миссия в тесном сотрудничестве с местными краеведами в 2010 году обнаружила сохранившееся здание нацистского концлагеря в Мариборе.