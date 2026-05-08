Президент Лаоса прибыл в Россию накануне Дня Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит прибыл в Россию накануне празднования Дня Победы, сообщает RT.
Из опубликованных кадров следует, что среди встречавших лаосского лидера и его делегацию был замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
В рамках визита президент Лаоса примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В субботу, 9 мая, в Москве запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.