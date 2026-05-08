Врач рассказала об опасности приметы про пятилистную сирень

Эксперт отметила, на лепестках клевера и сирени оседает пыльца, которая может вызвать аллергическую реакцию. Также врач рассказала, что, съедая эти растения, можно получить заражение яйцами глистов или химическое отравление.

"В меньшей степени на сирени, в большей степени на клевере и на других травинках могут содержаться химикаты, которыми обрабатывают, например, растения. Это могут быть пестициды или, например, соль тяжелых металлов и другие химические вещества, которые попадают на растения, если она растут недалеко от дороги, промышленных предприятий. То есть, можно получить вот такое еще отравление вредными химическими веществами", - заключила эксперт.