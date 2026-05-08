Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала об опасности приметы про пятилистную сирень - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 08.05.2026
Врач рассказала об опасности приметы про пятилистную сирень

Чернышова: сирень содержит вещество, которое может вызывать пищевое отравление

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСирень в Санкт-Петербурге
Сирень в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сирень в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Согласно примете, если найти пятилистный цветок сирени или четырехлистный клевер, съесть растение и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
  • Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что сирень содержит гликозид сиренгин, который может вызывать отравление, особенно опасное для детей.
  • На лепестках сирени и клевера может оседать пыльца, а также химикаты, что повышает риск аллергической реакции или отравления.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пятилистную сирень и четырехлистный клевер не стоит есть, загадывая желание, поскольку это может обернуться химической, биохимической и аллергической реакцией, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Согласно распространенной примете, если найти пятилистный цветок сирени или четырехлистный клевер, загадать желание и съесть цветок, то оно обязательно сбудется.
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Американец — о русской душе, "показных улыбках" и странных суевериях
23 февраля, 09:42
"Это химическая и биохимическая опасность. Лепестки сирени содержат гликозид сиренгин, который может вызывать отравление, спазмы, боли в желудке. Особенно он опасен для детей, им достаточно совсем небольшого количества цветов, чтобы получить отравление", - сказала Чернышова в беседе с aif.ru.
Эксперт отметила, на лепестках клевера и сирени оседает пыльца, которая может вызвать аллергическую реакцию. Также врач рассказала, что, съедая эти растения, можно получить заражение яйцами глистов или химическое отравление.
"В меньшей степени на сирени, в большей степени на клевере и на других травинках могут содержаться химикаты, которыми обрабатывают, например, растения. Это могут быть пестициды или, например, соль тяжелых металлов и другие химические вещества, которые попадают на растения, если она растут недалеко от дороги, промышленных предприятий. То есть, можно получить вот такое еще отравление вредными химическими веществами", - заключила эксперт.
Девушка возле цветущего куста сирени в одном из парков в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
В Роскачестве предупредили о штрафах за сорванную сирень
30 апреля, 05:51
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала