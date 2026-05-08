В Берлине митингующие школьники призвали Мерца самому идти на фронт - РИА Новости, 08.05.2026
14:46 08.05.2026 (обновлено: 16:34 08.05.2026)
В Берлине митингующие школьники призвали Мерца самому идти на фронт

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодежь в ФРГ провела демонстрации против милитаризации страны.
  • Участники акции в Берлине призывали канцлера Фридриха Мерца идти на фронт самому.
БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Объединение "Школьная забастовка против воинской обязанности" провело в Берлине акцию из-за милитаризации ФРГ и призвало канцлера Фридриха Мерца идти служить самому, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась в 13:00 мск у Бранденбургских ворот. Ее участники взяли с собой транспаранты с лозунгами "Мерц, (иди. — Прим. ред.) на фронт сам", "Полный отказ (от военной службы. — Прим. ред.) для этого и любого государства", "Моих детей вы не получите".
Шествие прошло не только в Берлине, но и в других немецких городах.
Организаторы митинга сообщали, что уже дважды выходили на улицы вместе с более чем 50 тысячами школьников по всей Германии.
Новый закон о службе допускает возврат к воинской обязанности, приостановленной в ФРГ в 2011 году, в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую воинскую обязанность по потребности, а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путем случайного отбора.
