Краткий пересказ от РИА ИИ Молодежь в ФРГ провела демонстрации против милитаризации страны.

БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Объединение "Школьная забастовка против воинской обязанности" провело в Берлине акцию из-за милитаризации ФРГ и призвало канцлера Фридриха Мерца идти служить самому, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстрация началась в 13:00 мск у Бранденбургских ворот. Ее участники взяли с собой транспаранты с лозунгами "Мерц, (иди. — Прим. ред.) на фронт сам", "Полный отказ (от военной службы. — Прим. ред.) для этого и любого государства", "Моих детей вы не получите".

Шествие прошло не только в Берлине , но и в других немецких городах.

Организаторы митинга сообщали, что уже дважды выходили на улицы вместе с более чем 50 тысячами школьников по всей Германии