В Севастополе переселенцы с Украины устроили флешмоб ко Дню Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Переселенцы с Украины устроили патриотический флешмоб в Севастополе по случаю предстоящей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
"В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы провели патриотический флешмоб "В мае 45-го..." в знак памяти и восхищения героизмом и доблестью советского народа, спасшего мир от фашизма", - сказал Бондаренко.
Памятная акция, отметил он, прошла на территории музейного комплекса "35-я береговая батарея" в Севастополе. По его словам, собравшиеся, среди которых были и дети, развернули большой государственный флаг России, скандируя "спасибо", "помним" и "с Днем Победы".