Семенович рассказала, на каких мужчин девушкам не стоит тратить свое время

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович в интервью РИА Новости объяснила, что если мужчина не ухаживает, не проявляет инициативы и серьезных намерений, то девушке не стоит тратить на него свое время.

"Если мужчина не ухаживает, не проявляет никакой инициативы, то не надо с ним встречаться. Зачем тратить на него свое время?" - сказала она.

Семенович отметила, что не стоит цепляться за инфантильного мужчину, ведь вместо него в жизнь может прийти настоящий мужчина, готовый к построению здоровых отношений.

Анна Семенович официально не была замужем, у артистки нет детей. В 2023 году певица познакомилась с предпринимателем Денисом Шреером. Впервые пара вышла в свет в конце 2024 года, тем самым официально заявив об отношениях.

Анна Семенович - певица, актриса и телеведущая, которая пришла в сферу шоубизнеса после завершения спортивной карьеры фигуристки. С 2003 по 2007 году выступала в составе группы "Блестящие", а после занялась сольной карьерой. В 2009 году участвовала в российском отборе на музыкальный конкурс "Евровидение" с композицией "Love Ловила".