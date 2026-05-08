Рейтинг@Mail.ru
Семенович рассказала, на каких мужчин девушкам не стоит тратить свое время - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 08.05.2026
Семенович рассказала, на каких мужчин девушкам не стоит тратить свое время

Семенович: если мужчина не ухаживает не стоит тратить на него время

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнна Семенович
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Анна Семенович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Семенович считает, что девушкам не стоит тратить время на мужчин, которые не проявляют инициативы и серьезных намерений.
  • Семенович отметила, что не стоит цепляться за инфантильного мужчину.
  • В 2023 году Анна Семенович познакомилась с предпринимателем Денисом Шреером, и в конце 2024 года пара официально заявила об отношениях.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович в интервью РИА Новости объяснила, что если мужчина не ухаживает, не проявляет инициативы и серьезных намерений, то девушке не стоит тратить на него свое время.
"Если мужчина не ухаживает, не проявляет никакой инициативы, то не надо с ним встречаться. Зачем тратить на него свое время?" - сказала она.
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Семенович объяснила тренд на музыку 90-х и "нулевых"
Вчера, 10:53
Семенович отметила, что не стоит цепляться за инфантильного мужчину, ведь вместо него в жизнь может прийти настоящий мужчина, готовый к построению здоровых отношений.
Анна Семенович официально не была замужем, у артистки нет детей. В 2023 году певица познакомилась с предпринимателем Денисом Шреером. Впервые пара вышла в свет в конце 2024 года, тем самым официально заявив об отношениях.
Анна Семенович - певица, актриса и телеведущая, которая пришла в сферу шоубизнеса после завершения спортивной карьеры фигуристки. С 2003 по 2007 году выступала в составе группы "Блестящие", а после занялась сольной карьерой. В 2009 году участвовала в российском отборе на музыкальный конкурс "Евровидение" с композицией "Love Ловила".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Певица Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Семенович рассказала, как встретить достойного мужчину
Вчера, 10:00
 
ОбществоАнна СеменовичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала