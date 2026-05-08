Анна Семенович: считаю себя достоянием России и угрозой для Украины

В непростое время, которое переживает Россия, произошел "естественный отбор" – со страной остались те, кто искренне любит Россию, считает популярная певица и актриса Анна Семенович. В интервью РИА Новости она объяснила, почему считает себя угрозой для Украины, высказалась об уехавших артистах, а также рассказала о возможной карьере политика и дальнейших творческих планах. Беседовала Дарья Медведева.

– Анна, в феврале к вам обратилась российская экологическая партия "Зеленые". Насколько мне известно, вы с партией знакомы давно. С чего все началось?

– Началось все в Анапе, когда случилась трагедия: разлился мазут, пострадали птицы, животные были перемазаны мазутом. Я приехала на гастроли, меня собирала девушка-визажист и рассказала, что у местных волонтеров проблемы, им не хватает средств, защитных перчаток и костюмов. Я перевела деньги волонтерам на покупку перчаток и костюмов – и именно там мы с экологической партией "Зеленые" подружились, делали совместные акции – правда, не очень часто, но поддерживали общение.

Сейчас мы очень плотно сдружились, можно сказать, что я стала амбассадором партии "Зеленые". Недавно мы вернулись из поездки на Байкал, куда мы ездили для того, чтобы привлечь внимание к нашей жемчужине, к нашему Байкалу, сохранить его первозданную чистоту, природу, чтобы не строили ничего лишнего, что может навредить экологии Байкала, чтобы решались проблемы с мусором в регионе. Так начались наша дружба и сотрудничество с "Зелеными".

– Партия "Зеленые" предложила вам баллотироваться в кандидаты в депутаты в Государственную думу, верно?

– Да.

– А вы уже приняли решение? Присоединитесь к партии?

– Это предложение было сделано совсем недавно. Это сложная работа. Я востребованная артистка, у меня есть личная жизнь. Как это все совместить? Я пока не понимаю, но очень серьезно думаю над этим предложением. Может быть, и приму его, почему нет? Мне кажется, из меня получится хороший политик, такой эколог-политик.

– А вы изучили программу партии?

– Да, я изучала их программу. У партии очень крутая программа. Это самая добрая и позитивная партия с повесткой экологичного отношения к самой жизни. Экология – это не только разделение мусора. Экология существует в отношениях между людьми, в отношении к женщинам, в воспитании детей.

Например, многие не знают, что, когда мы чистим зубы, нужно выключать воду: почистил, включил, прополоскал рот и закрыл кран. Надо отказываться от пластика и полиэтиленовых пакетов, они практически не разлагаются, их сложно утилизировать, в магазин лучше ходить с сумкой-шопером. Не нужно выкидывать жвачку на улице, потому что птица может ее съесть, как хлебушек, и умереть. Такие простые истины нужно объяснять людям с детства, с юности, чтобы они понимали, что нужно относиться бережно к нашей планете, к экологии, тем более, потому что это то наследие, которое мы оставим нашим детям и будущим поколениям.

– Вы упомянули поездку на Байкал. Байкал находится в Бурятии. Значит ли это, что вы собираетесь представлять этот регион в парламенте? Или пока еще неизвестно?

– Пока неизвестно, но в Бурятии есть определенные экологические моменты, которые нужно корректировать. Это прекрасный край, где находится красивый, шикарный Байкал. Все может быть.

– Если говорить о вашей основной деятельности – творчестве: видела, что вы с Прохором Шаляпиным выпустили трек "Мужичок под каблучок". Также вы выложили ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, где Прохор спасает вас от Змея Горыныча. Кто был автором этого видео?

– Это видео сделал человек, который занимается созданием роликов с помощью искусственного интеллекта. Он создал много классных роликов, которые мы сейчас выкладываем, потому что песня в премьере. Песня "Мужичок под каблучок" юморная, смешная, для подъема настроения. Я считаю, что артист должен поднимать людям настроение своими выступлениями.

– Почему вы решили обратиться к сказочной тематике?

– Наши ролики на различную тематику: и сказочную, и историческую – мы с Прохором примеряем разные роли. Эти видео как мини-сказка, мини-фильм, людям нравится такое смотреть. Коллаборация необычная, ролики набирают большое количество просмотров. Мы уже получили награду премии Fashion People Awards.

– Вы не очень часто даете сольные концерты. Насколько мне известно, ваш последний сольник был в прошлом году. Почему?

– Вы знаете, очень много проектов и концертов: городские, выступления в воинских частях, госпиталях. Сольный концерт – это большая, колоссальная работа. Просто сделать большой сольный концерт абы как – мне не хочется. Я – перфекционист: если делаю что-то, то делаю это хорошо. Может быть, в следующем году я вернусь к сольным концертам. Сейчас очень много времени занимает другая работа: и радио, и концерты, и поездки к нашим бойцам. Мне кажется, это первостепенно. Конечно, сейчас вопросы экологии меня тоже очень волнуют.

– Не планируете дать благотворительный концерт для жителей Дагестана?

– Я очень активно занимаюсь благотворительностью. Все концерты, о которых я говорю, тоже благотворительные, естественно. Я не могу разорваться, есть же еще какая-то личная жизнь. Работаю на износ, но надо обязательно находить время и на себя, и на свою семью.

– Ваша фильмография насчитывает более 40 проектов. Учитывая вашу активную гражданскую позицию, помощь фронту, вовлеченность в жизнь страны, не хотели бы вы сыграть в фильме на тему специальной военной операции?

– Мне очень хочется сыграть серьезную драматическую роль, потому что у меня в основном – комедийные роли. Если бы меня заметил какой-то режиссер и пригласил на серьезную и глубокую роль, я бы с удовольствием согласилась. Кино – это не основная моя профессия, это больше хобби. Но я очень люблю сниматься в кино, мне это очень интересно и очень нравится. Режиссеры, я тут!

– А есть ли у вас роль мечты?

– Определенной роли, например, Анна Каренина или какой-то другой персонаж – нет. Мне кажется, из меня получится классная драматическая актриса. Все-таки стереотипное мнение так работает, что люди видят Аню Семенович, она такая улыбчивая, позитивная, добрая хохотушка – соответственно, дают такие роли. Но я же могу быть не только такой, я бываю и спокойной, и грустной, и плачу, как все люди. Просто меня привыкли видеть позитивно, наверно, потому что я не выношу свои проблемы на общее обсуждение и обозрение. Но я бы справилась с драматической ролью – однозначно.

– Вы более десяти лет являетесь ведущей программы "Дембельский альбом".

– Почти 15 лет.

– Как программа изменилась с началом специальной военной операции? Как ваше отношение к ней изменилось? Возможно, испытываете еще большую гордость, что являетесь ведущей "Дембельского альбома"?

– Сейчас программа стала более глубокой. Матери стали более тревожными, потому что ребята идут служить в такое сложное время. Мы очень плотно общаемся именно с матерями, они пишут нам сообщения, звонят, плачут. Я сама езжу по воинским частям, недавно выступала в легендарной Дивизии Дзержинского. Мы ездим в разные воинские части в разных городах, видим, как ребята служат. Сейчас, конечно, служба стала более профессиональной – все четко. Ребята, которые служат, очень довольны, учатся там дисциплине, находят друзей.

– Насколько важна военная служба для становления мужчины?

– Это очень важно для мужчины – пройти этот год службы, всего лишь год. Зачастую мамы слишком опекают сыновей. Девочки часто более самостоятельные, а за сынульками мамы все время следят. Для избалованных мальчишек, за которыми мама гладит, стирает, убирает, кушать им готовит, кормит, армия – это, конечно, школа дисциплины. После службы они возвращаются сильными и смелыми мужчинами. Как мужчина может быть мужчиной, когда у него нет дисциплины? В армии он ее приобретает и возвращается настоящим мужчиной.

Часто мамы мне звонят, благодарят: "Анна, вы представляете мой-то вернулся из армии, постель заправляет, сам стирает, еще и есть готовит!" В армию забирают мальчишек, а возвращают мужичков. Конечно, мамы все равно переживают, и мы ведем большую работу с ними. У нас есть женские и материнские чаты, где мы с ними общаемся, поддерживаем. Я очень горжусь этой работой.

В этом году президент России Владимир Владимирович Путин удостоил меня медали, награждала министр культуры Ольга Борисовна Любимова. Для меня это безумная честь. Я очень благодарна, что мой труд так высоко оценили. Кажется, ведешь программу на радио 15 лет, она выходит не в самый прайм-тайм, кто-то знает о ней, кто-то – нет. Здорово, что артистов награждают за такую работу, мотивируют на новые свершения во благо нашей страны и наших людей.

– Вы неоднократно выступали в зоне проведения специальной военной операции.

– Да, много раз.

– Когда вы впервые отправились туда? Какие у вас были эмоции?

– Впервые я отправилась туда в 2015 году. Мы давно ездим в Луганск, Донецк и близлежащие города и поселки. Я приезжала в воинскую часть в Новороссийске. Ребята собирались уходить "за ленточку", мы их провожали, давали концерт прямо на военных машинах. Для меня это очень важно и ценно, потому что это российские мужчины, это наши, можно сказать, братья, которые идут на фронт, а кто-то из них не вернется. Для них эта поддержка очень важна и ценна. Я горжусь собой и теми артистами, которые ездят туда несмотря на опасность и очень тяжелую дорогу. Все едут, поддерживают наших ребят, уважают, ценят, любят и, конечно же, ждут домой.

– Как бойцы вас встречают?

– Встречают потрясающе, обнимают, фотографируются. Мне кажется, им не столь важен концерт, как важно личное общение. Я вижу, как у них глаза загораются огнем, когда им уделяют время. Это очень дорого.

– А в ближайшее время планируете посетить снова эти места?

– В ближайшее время пока нет, потому что сейчас, в майские праздники и 9 Мая, будут различные акции. Может быть, летом.

– На Украине вас признали угрозой национальной безопасности. Вы ощущаете себя угрозой нацбезопасности Украины?

– Вы знаете, я такая красивая женщина, что я угроза для всех. Был смешной мем, что я – достояние России. Это да, я – женщина с такими формами и такими поступками, что я – достояние России, а значит – и угроза для Украины.

– Кроме того, в отношении вас ввели персональные санкции. Изменилась ли как-то ваша жизнь?

– Вообще никак. Я сто лет не была на Украине и не собираюсь туда ехать. Их санкции меня никак не касаются. Я живу и работаю в своей стране, путешествую, отдыхаю. Недавно мы с любимым отдыхали на Алтае, съездили в Манжерок – получился шикарный отдых. Мне на их санкции все равно, если честно.

– С подобным столкнулись и ваши коллеги, среди которых Григорий Лепс, Дима Билан, Баста и многие другие. Обсуждали ли вы это с ними? Как они отреагировали?

– Все смеются над этими санкциями. Что нам эти санкции? Мы работаем в России, выступаем в нашей стране и дружественных государствах. Нас любили, любят и будут любить, поэтому их санкции – это просто смешно.

– То есть, можно сказать, что в целом санкции никак не отразились на жизни отечественного шоу-бизнеса?

– Санкции никак не повлияли на жизнь отечественного шоу-бизнеса, честное слово.

– Какова роль артистов в тот момент, когда страна переживает непростые времена?

– Вы знаете, роль артистов важна. Во время Великой Отечественной войны артисты ездили на фронт, пели песни для солдат, спали в полях и поддерживали, как могли. Мы передаем гуманитарную помощь. Недавно я передала вкусные соленья. Мы с моим мужчиной вместе сделали такой жест, чтобы поддержать ребят и как-то побаловать их вкусненьким. Кто-то помогает деньгами, кто-то воду передает – кто что может. Сейчас у артистов уменьшились заработки, концертов стало меньше, но кто как может, так и помогает. Я знаю, что все мои друзья-артисты: и Настя Сланевская (певица Слава – ред.), и Григорий Лепс, и Денис Клявер, и Стас Костюшкин, и Оля Бузова и ее продюсер Арам – помогают нашим бойцам. Это ценно и важно, что мы можем помочь друг другу. Артист – это мотиватор. У него есть аудитория, и то, что он говорит и транслирует своей аудитории, – в это верят. Когда артист патриотичен, когда в сложной ситуации все сплачиваются, идут рука об руку и поддерживают друг друга – это очень ценно. Это приучает людей к доброте и правильным ценностям. Этим обязательно нужно заниматься.

– Но когда началась специальная военная операция, многие отечественные звезды покинули Россию. Например, братья Меладзе были ключевыми фигурами на российской эстраде, но уехали. Вы поддерживаете общение с уехавшими артистами?

– Нет, я никак не поддерживаю. Я даже не знаю, где они живут. Честно говоря, мы с Константином и Валерием никогда особо не дружили. Это их право – жить, где они хотят: уехали и уехали, как говорится, скатертью дорожка.

– У Аллы Борисовны Пугачевой не так давно был день рождения. Вы ее поздравили?

–Нет, не поздравила. Я Аллу Борисовну знаю очень поверхностно, мы пару раз здоровались на мероприятиях, но не были приятельницами или подругами. Я поздравляю только тех, с кем дружу: Андрей Григорьев-Аполлонов из группы "Иванушки International", Настя Сланевская, Денис Клявер, Митя Фомин. Когда ты не знаешь человека, зачем его поздравлять?

– С момента начала СВО в инфополе не прекращаются разговоры о том, что многие артисты, покинувшие Россию, все равно продолжают зарабатывать в стране. На ваш взгляд, это допустимо?

– Если они платят налоги, то пусть ведут бизнес. Главное, чтобы эти люди платили налоги нашему государству, чтобы это было честно и по закону. Не слежу за их жизнью. Мой круг общения, мои коллеги и друзья все живут и работают здесь, в России, платят налоги, иногда летают отдохнуть.

– На ваш взгляд, те, кто уехал, нужны России? Или жизнь расставила все по своим местам?

– Мне кажется, остался тот, кто искренне любит страну, кто радеет за Россию, кто поддерживает бойцов. Этим людям надо однозначно держаться вместе. Они точно нужны стране, потому что они проверены сложной ситуацией.

– По сути, произошел "естественный отбор"?

– Да. Тот, кто любит Россию – тот здесь. Тот, кто любит, тот никогда не бросит. А тот, кто никогда не любил, знаете, такие женихи нам и не нужны.

– Вы в шоу-бизнесе уже более 20 лет. Как за это время изменилась индустрия? На ваш взгляд, проще или сложнее сейчас стать звездой?

– Сейчас, конечно, ребятам легче выбиться. Если раньше, чтобы стать звездой, нужно было несколько лет пахать, ходить на центральные каналы, пробиваться на радио, то сейчас ты можешь записать трек дома, хоть в ванной, напротив шторки, и стать звездой в одночасье. Из-за того, что сейчас очень развиты соцсети, появляется огромное количество контента, то, что было популярно вчера, сегодня уже не в тренде. Конечно, сейчас легче стать звездой, но сложнее удержаться. Мы, "двухтысячники" – уже легенды, нас знают, но зато нам сложнее удивить публику. Слушают либо что-то совсем свежее, либо старые треки – например, 90-х годов.

– Как вам кажется, с чем связан тренд на треки 90-х и нулевых годов?

– Мне кажется, та музыка (90-х и нулевых – ред.) более душевная. У "молодняка" (молодых артистов – ред.) все про деньги, тачки, цацки, телок. Материальное – это же пустота по большому счету. Например, в песнях "Блестящих" – "За четыре моря", "Восточные сказки" – есть какая-то история. Я рада, что молодежь тянется к более глубоким трекам со смыслами, где о чем-то рассказывали, а клипы снимали – как мини-фильмы. Сейчас все просто позируют перед камерой и красуются.

– А кто из молодых артистов вам импонирует?

– Мне нравится Ваня Дмитриенко. Он сейчас на пике, его треки со смыслом. Люся Чеботина тоже нравится, мы дружим. Я знаю, какой она прошла путь, как много лет трудилась, доказывала – и вот, наконец, у нее пошел подъем. Я за это ее очень уважаю, она – большая молодец и очень крутой музыкант. Но, честно говоря, я больше слушаю свое поколение.

– А кого вы слушаете? Что из выпущенного недавно вам понравилось?

– Мне понравилась новая песня певицы Славы "Факт", у Мити Фомина – "Садовник", наша с Настей песня "Девушки не заграничные".

– Какой совет вы можете дать молодежи на старте творческого пути?

– Я понимаю, что все хотят зацепить внимание, это можно сделать разными способами, например, примитивностью. Такая звезда быстро загорается и так же быстро тухнет. Я бы все-таки попросила их (молодых артистов – ред.) петь что-то более глубокое, со смыслом. Кто поет со смыслом, тот держится долго на пьедестале и становится популярным.

– Вы известны не только как артистка, но и, в первую очередь, как фигуристка. В феврале, когда проходила Олимпиада, вы выложили видео с катка и заявили, что на следующей Олимпиаде золото будет нашим, потому что вы будете брать харизмой. Не планируете ли вы участие в ледовых шоу? Может быть, у Татьяны Навки?

– Мы с Таней дружим много лет, она в шутку предлагала: "Ну что, может, тряхнешь стариной?" Но с фигурным катанием я закончила.

– При этом у вас очень часто появляются ролики с катка.

– Это любительские ролики, я не готовлюсь к соревнованиям – это просто для души. Если проходит какое-то мероприятие и нужно покататься на льду, я с удовольствием соглашаюсь, мне это доставляет удовольствие. Но чтобы опять вкалывать и кататься как профессиональный спортсмен – нет, я не готова.

– Если говорить о профессиональных спортсменах: в этом году прошла Олимпиада, где под нейтральным статусом участвовали наши фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Следили за их выступлениями?

– Конечно, смотрела. Петра очень сильно засудили, он чисто исполнил свою программу, а остальные попадали. Конечно, это дикая несправедливость. Об этом не одна я высказываюсь, весь интернет этим пестрил. Аделия – молоденькая девочка, немножко не справилась с нервами.

– Как думаете, на следующей Олимпиаде у нас все получится?

– Я хочу, чтобы у нас все получилось на следующей Олимпиаде: чтобы все справились с нервами, выступили под нашим российским флагом, с нашим гимном, чтобы нас так не засуживали, потому что это несправедливо. Спорт не имеет никакого отношения к политике. Спорт – это святое. Представляете, сколько люди тратят сил с детства, с трех лет катаются каждый день, по шесть-восемь часов тренируются в строжайшей дисциплине, отказывают себе в еде, во сне, в прогулках во дворе, в дружбе – нет времени ни на что. Когда тебя так засуживают, это так обидно. Я сама через это прошла. Я знаю, как это больно, просто сердце разрывается, когда так поступают.

– Недавно вы рассказали, что стали свидетельницей разговора двух девушек-содержанок.

– Да, мое видео оказалось резонансным, я, честно говоря, в шоке.

– Вы отметили, что в их разговоре не было речи о работе и какой-либо духовности. Как вы считаете, почему девушки не стремятся к финансовой независимости, когда есть столько возможностей в современном мире?

– Для меня это больная тема. Я считаю, что женщина должна быть финансово независима. Она может зарабатывать меньше мужчины, но она должна уметь зарабатывать на свои базовые потребности. Неважно, есть у тебя богатый мужчина или нет, – это не принципиально. Финансовая независимость дает стержень, уверенность в себе. Это позволяет выбрать себе мужчину, которого ты полюбишь, чтобы за деньги, грубо говоря, не "продаваться". У меня такие принципы по жизни.

Возможно, эти девчонки рассуждали так в силу возраста. Но то, что они рассказывали, пока мы летели, было ужасно. Никто из них не хочет работать, они хотят, чтобы им дарили подарки и возили на Мальдивы, хотят ходить по салонам красоты, наращивать себе реснички и делать губки.

Это уход от духовности и нравственных ценностей. Я знаю других молодых девушек и женщин, которые сами трудятся, я это очень уважаю. Не надо работать, как ломовая лошадь, но работать в свое удовольствие и приносить пользу обществу обязан каждый сознательный гражданин.

– А в чем причина этой проблемы? В воспитании? Или это бич поколения?

– На каких песнях они растут? За деньги дам, а без денег – не дам, давайте честно. Надо прививать молодежи нечто более целостное, доброе и позитивное. Конечно, это их право – жить, как они хотят. Если к 30-35 годам человек не приобретет профессию и не заработает определенную базу, можно прожить впустую.

Я призываю молодых девчонок задуматься над тем, что очень важно уметь зарабатывать деньги, важно иметь этот стержень, опору и базу под собой. Сейчас сделали все для того, чтобы учились, есть интернет-обучение – все для людей, просто нужно не лениться. Вместо того, чтобы сидеть и смотреть блоги о том, как красить лицо и крутить себе кудри, лучше лишний час потратить на что-то полезное. Конечно, я уже говорю с позиции своего возраста, в 25 лет об этом не думаешь, но нужно понимать, что жизнь летит быстро, красота убегает, а твои денежки твои и профессия всегда с тобой.

– Девушки, в свою очередь, в последнее время жалуются, что мужчины обмельчали, не ухаживают, не совершают красивые поступки, не добиваются женщин. Как вы думаете, с чем связано такое поведение мужчин?

– В моем окружении мужчины прекрасно себя ведут: ухаживают, дарят подарки, возят отдыхать, но при этом все мои подруги сами зарабатывают. Если мужчина не ухаживает, не проявляет никакой инициативы, то не надо с ним не встречаться. Зачем тратить на него свое время? Надо тогда ждать другого мужчину, который придет в твою жизнь. Но для того, чтобы этот мужчина пришел в жизнь, женщина должна сама что-то иметь и уметь делать – подобное притягивает подобное. Если женщина сама ничего не хочет, инфантильная, сидит дома, красит ногти и ждет, когда к ней придет миллионер и позвонит в дверь, – это невозможно, мы же живем не в сказке о Золушке.

– Возможно, мужчины перестали совершать подвиги из-за того, что женщины борются за первенство в мире?

– Нет, никто с мужчинами не борется. У мужчин своя функция в жизни, у женщин – своя. Просто есть деятельные люди, а есть инфантильные, при этом неважно, мужчина это или женщина. Деятельные люди добиваются высот, а инфантильные, которым ничего не надо, – нет.

– Еще одна больная тема: многие красивые, успешные медийные женщины сталкиваются с "ярлыками", которые на них навешивают мужчины. Почему мужчины позволяют себе такие суждения?

– Некоторые мужчины не могут терпеть успех женщины, что она может зарабатывать наравне с ними или больше. Может быть, отсюда и идут "ярлыки", из-за их ущемленной гордыни.

– А вы сталкивались с таким?

– Конечно, что про меня только ни говорили, чего я только ни наслушалась. Я из обычной среднестатистической семьи и добилась всего сама, своим трудом. Мне никто ничего не принес. Все, что приходит в мою жизнь, – это результат моего труда и жизненной позиции. "Ярлыки" были постоянно – да. Мужчины, которые чего-то добились, тоже сталкиваются с этим. В целом успешные люди раздражают менее успешных – такова жизнь.

– Должны ли мужчины нести ответственность за свои слова?

– Мужчина должен беречь женщину. В России это издревле прививается, потому что женщина – это мать, подруга, жена. Конечно, мужчины должны держать себя в руках при любой ситуации.

– Ваша яркая внешность всегда была предметом обсуждения. Как вы думаете, почему хейтеров так цепляет ваш образ?

– Это к тому же, что успешные люди всегда раздражают менее успешных: чтобы как-то оправдать свое бездействие, они сплетничают про успешных. Им сложно признать, что кто-то добился успеха, потому что трудится с утра до ночи, работает над собой. Конечно, когда ты лежишь на диване вечером, ничего не делаешь и смотришь глупые сериалы, негативно высказаться про человека, который успешен – это приятно. Это оправдывает их бездействие.

– Вы как-то реагируете на негативные комментарии?

– Вы знаете, я их практически не читаю, но недавняя ситуация меня зацепила. Есть блогер, который очень не любит российских артистов и собирает про них черные сплетни, он сделал нехорошую вещь: очень утолстил нас с моим мужчиной на отдыхе с помощью искусственного интеллекта. Мы – люди не худые, но уж точно не такие, как на этом видео. Конечно, это было мерзко и неприятно Я, действительно, всю жизнь стройнею, стараюсь бороться со склонностью к полноте. Но день-два мне было неприятно, потом я уже забыла, потому что у меня такая насыщенная жизнь, что обращать внимание на злобных хейтеров вообще нет смысла.

– Если бы их всех собрали в одном месте, что бы вы сказали им раз и навсегда?

– Я бы сказала, что зависть и негативизм к другим людям убивает их самих, но не меня.

– Одной из самых обсуждаемых тем стали ваши отношения с Денисом Шреером. Всех волнует вопрос: когда же состоится свадьба? На Байкале вы были в образе невесты – это намек на скорое торжество?

– Нет, это была совместная с партией "Зеленые" акция. Мне как раз делали предложение вступить в партию. Что касается свадьбы: ждем, как только – так сразу.

– Но вам уже сделали предложение?

– Пока нет, ждем.

– Какой вы видите свою свадьбу?

– Спокойной и в кругу близких. Такая маленькая, приятная, добрая вечериночка.

– Вы говорили, что очень хотите познать радость материнства и ждете этого момента. Скольких детей хотели бы?

– Наверное, одного ребенка минимум. Может быть, даже двоих.

– Будете строгой мамой?

– Мне кажется, я буду очень любящей мамой.

– Ваш ребенок будет волен выбирать сам то, чем ему заниматься? Или пойдет по вашим стопам – в спорт или творческую среду?

– Я считаю, что все дети должны сами выбирать свой путь. Это их судьба, их предназначение. Родители могут дать им попробовать разные направления, потом уже, конечно, дети должны выбирать сами.

– Вы отличаетесь отменным чувством юмора, любите пошутить, в том числе и над собой. Как вам удается сохранять позитивный настрой даже в самые непростые моменты?

– Я четко знаю, что наши мысли управляют судьбой. Когда мы мыслим позитивно, судьба становится более позитивной и приятной. Это чисто эгоистические меры: я стараюсь всегда быть в хорошем настроении, не унывать и замечать в этом мире все то хорошее, что меня окружает, тогда это хорошее приумножается. Мир – это зеркало: думаешь о плохом – приумножаешь плохое, грустишь – грусти становится больше.

Я много лет увлекаюсь психологией: читаю огромное количество книг, работаю с психологами, экспериментирую сама над собой. Я четко знаю, что, если начинаю негативить, хандрить, унывать, то сразу приходят какие-то негативные события, а если я в хорошем настроении – становится гораздо легче.

– Как боретесь со стрессом – правда ли что с помощью соленых огурцов?

– Нет, конечно. Знаете, мне иногда очень помогает побыть одной. Я всегда в окружении людей, отдаю очень много, поэтому мне важно восстанавливаться: побыть одной дома или уехать загород, отключить телефон. Иногда нужно просто денечек полежать дома на диване, поесть что-то вкусненькое, побаловать себя и посмотреть хорошее кино – я быстро восстанавливаюсь.

– А еще какие способы помогают?

– Каждое утро по 20 минут я лежу в ванне с солью и медитирую в этот момент. Баня очень хорошо восстанавливает. Вы знаете, не зря в Древней Руси принимали баню и говорили, что в бане выгоняли бесов – это не просто так, баня очень очищает. Это заложено в нашем русском коде, в ДНК. Когда у меня есть возможность, я даже одна могу пойти в баню с парильщиками, с вениками, сделать массаж.

– Вы постите мемы с собой на самые злободневные темы такие, как похудение, бывшие. Почему вообще решили добавить нотку юмора в свой образ?

– Я – юморная девчонка, юмор всегда был и в моих песнях. Мне это близко, поэтому это и "залетает" в соцсетях (набирает просмотры – ред.). Может быть, кто-то грустит, а когда посмотрит мой мем – улыбнется. Для чего нужны артисты? Для того, чтобы радовать людей.

– А фанаты присылают вам мемы с вашим участием? Есть ли у вас любимые?

– Нет. Кстати, это хорошая идея. Можно сделать конкурс мемов.

– Верите ли вы в то, что смех продлевает жизнь?