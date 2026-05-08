Рейтинг@Mail.ru
Семенович объяснила тренд на музыку 90-х и "нулевых" - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:53 08.05.2026
Семенович объяснила тренд на музыку 90-х и "нулевых"

Семенович: музыка 90-х и "нулевых" более душевная и наполнена смыслом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнна Семенович
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Анна Семенович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Семенович объяснила тренд на музыку 90-х и "нулевых" тем, что она более душевная и наполнена смыслами.
  • Современные треки, по ее мнению, воспевают материальные ценности.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович объяснила тренд на музыку 90-х и "нулевых" тем, что музыка тех годов более душевная и наполнена некими смыслами в отличие от современных треков, в которых воспевают материальные ценности.
Многие хиты российских и зарубежных исполнителей активно вирусятся в соцсетях: пользователи снимают под вирусные треки видео и тем самым создают тренды. В последние годы молодежь тяготеет к хитам 90-х и "нулевых". Среди артистов, чьи треки становились вирусными, Татьяна Буланова, Надежда Кадышева, Катя Лель, Тимати и другие.
Наушники - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Россияне стали чаще слушать шансон, показало исследование
7 апреля, 10:19
"Мне кажется, та музыка (90-х и "нулевых" - ред.) более душевная. У молодежи как-то все про деньги, тачки, телок, цацки. Материальное - это же пустота по большому счету", - сказала она в интервью РИА Новости.
Семенович привела в качестве примера песни группы "Блестящие" - "За четыре моря" и "Восточные сказки", отметив, что слушатель, включая эти песни, может прожить небольшую историю.
"Я рада, что молодежь тянется к более душевным и глубоким трекам со смыслами", - добавила певица.
Певица Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Семенович рассказала, когда может дать большой сольный концерт
6 мая, 09:24
 
ШоубизАнна СеменовичНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала