Краткий пересказ от РИА ИИ Анна Семенович объяснила тренд на музыку 90-х и "нулевых" тем, что она более душевная и наполнена смыслами.

Современные треки, по ее мнению, воспевают материальные ценности.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович объяснила тренд на музыку 90-х и "нулевых" тем, что музыка тех годов более душевная и наполнена некими смыслами в отличие от современных треков, в которых воспевают материальные ценности.

Многие хиты российских и зарубежных исполнителей активно вирусятся в соцсетях: пользователи снимают под вирусные треки видео и тем самым создают тренды. В последние годы молодежь тяготеет к хитам 90-х и "нулевых". Среди артистов, чьи треки становились вирусными, Татьяна Буланова, Надежда Кадышева, Катя Лель, Тимати и другие.

"Мне кажется, та музыка (90-х и "нулевых" - ред.) более душевная. У молодежи как-то все про деньги, тачки, телок, цацки. Материальное - это же пустота по большому счету", - сказала она в интервью РИА Новости.

Семенович привела в качестве примера песни группы "Блестящие" - "За четыре моря" и "Восточные сказки", отметив, что слушатель, включая эти песни, может прожить небольшую историю.