Семенович рассказала, как военная служба меняет мужчину
10:23 08.05.2026
Семенович рассказала, как военная служба меняет мужчину

Семенович: мужчины из армии возвращаются сильными, смелыми и дисциплинированными

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович считает, что каждый молодой человек должен пройти службу в армии, ведь оттуда мальчики возвращаются уже настоящими мужчинами.
"Это очень важно для мужчины - пройти этот год службы, всего лишь год. После службы они возвращаются сильными, смелыми, дисциплинированными мужчинами. Как мужчина может быть мужчиной, когда у него нет дисциплины? В армии он ее приобретает и возвращается настоящим мужчиной", - сказала она в интервью РИА Новости.
По мнению Семенович, мальчики взрослеют позднее, чем девочки, зачастую это связано с излишней опекой со стороны матерей.
"Зачастую мамы слишком опекают сыновей, больше, чем дочерей. Часто девочки более самостоятельные, а за сынульками мамы все время следят. Для избалованных мальчишек, за которыми мама гладит, стирает, убирает, кушать им готовит, кормит, армия - это, конечно, школа дисциплины", - добавила артистка.
Семенович рассказала, что посещала воинские части и те ребята, с которыми ей удалось пообщаться, довольны службой.
"Сейчас, конечно, служба стала более профессиональной, дисциплинированной - все четко. Ребята, кто служит, очень довольны службой в армии, потому что там они учатся дисциплине, находят друзей", - заключила певица.
Анна Семенович - певица, актриса и телеведущая, которая пришла в сферу шоу-бизнеса после завершения спортивной карьеры фигуристки. С 2003 по 2007 году выступала в составе группы "Блестящие", а после занялась сольной карьерой. В 2009 году участвовала в российском отборе на музыкальный конкурс "Евровидение" с композицией "Love Ловила".
