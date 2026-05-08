Семенович рассказала, как военная служба меняет мужчину

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович считает, что каждый молодой человек должен пройти службу в армии, ведь оттуда мальчики возвращаются уже настоящими мужчинами.

"Это очень важно для мужчины - пройти этот год службы, всего лишь год. После службы они возвращаются сильными, смелыми, дисциплинированными мужчинами. Как мужчина может быть мужчиной, когда у него нет дисциплины? В армии он ее приобретает и возвращается настоящим мужчиной", - сказала она в интервью РИА Новости.

По мнению Семенович , мальчики взрослеют позднее, чем девочки, зачастую это связано с излишней опекой со стороны матерей.

« "Зачастую мамы слишком опекают сыновей, больше, чем дочерей. Часто девочки более самостоятельные, а за сынульками мамы все время следят. Для избалованных мальчишек, за которыми мама гладит, стирает, убирает, кушать им готовит, кормит, армия - это, конечно, школа дисциплины", - добавила артистка.

Семенович рассказала, что посещала воинские части и те ребята, с которыми ей удалось пообщаться, довольны службой.

"Сейчас, конечно, служба стала более профессиональной, дисциплинированной - все четко. Ребята, кто служит, очень довольны службой в армии, потому что там они учатся дисциплине, находят друзей", - заключила певица.