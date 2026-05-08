Семенович рассказала, как встретить достойного мужчину

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович считает, что для того, чтобы встретить достойного мужчину, женщине в первую очередь необходимо заниматься своим развитием, так как подобное притягивает подобное.
"Для того, чтобы достойный мужчина пришел в жизнь, женщина должна сама что-то иметь и уметь делать - подобное притягивает подобное", - сказала она в интервью РИА Новости.
По словам Семенович, если женщина сама по себе инфантильная и ничего не хочет от жизни, то настоящий мужчина не придет к ней сам и не постучит в дверь.
"Это невозможно. Мы же живем не в сказке о Золушке", - добавила она.
Анна Семенович ранее официально не была замужем, у артистки нет детей. В 2023 году певица познакомилась с предпринимателем Денисом Шреером. Впервые пара вышла в свет в конце 2024 года, тем самым официально заявив об отношениях.
