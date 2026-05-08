Семенович рассказала, как встретить достойного мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ Анна Семенович считает, что для встречи с достойным мужчиной женщина должна заниматься своим развитием.

По ее мнению, если женщина инфантильна и не стремится к чему-либо, то настоящий мужчина не появится в ее жизни.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Певица и актриса Анна Семенович считает, что для того, чтобы встретить достойного мужчину, женщине в первую очередь необходимо заниматься своим развитием, так как подобное притягивает подобное.

"Для того, чтобы достойный мужчина пришел в жизнь, женщина должна сама что-то иметь и уметь делать - подобное притягивает подобное", - сказала она в интервью РИА Новости.

По словам Семенович , если женщина сама по себе инфантильная и ничего не хочет от жизни, то настоящий мужчина не придет к ней сам и не постучит в дверь.

"Это невозможно. Мы же живем не в сказке о Золушке", - добавила она.