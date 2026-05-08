Такое не пережить. Украина потеряла ближайшего союзника

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Правительство Румынии не продержалось и года. Партии, которые объединились под давлением Евросоюза, чтобы не подпустить к власти противников Украины, обвинили друг друга в лицемерии и предательстве родины. Чем это угрожает Киеву — в материале РИА Новости.

Удар в спину

Парламент распустил правительство после того, как Социал-демократическая партия (СДП) Сорина Гриндяну, ранее входившая в правящую коалицию, объединила усилия с правым "Альянсом за объединение румын" (АОР) Джордже Симиона. В итоге вотум недоверия поддержал 281 депутат из 464.

Национально-либеральная партия (НЛП) исполняющего обязанности премьер-министра Илие Боложана уходит в оппозицию. "У нас были дискуссии о дальнейшей траектории НЛП, о том, что мы должны делать дальше для Румынии и граждан нашей страны. Сегодняшним решением НЛП подтверждает, что эта партия с достоинством работает ради государства, создающего условия для благосостояния граждан", — сказал он.

Президент Никушор Дан начал консультации с политическими партиями по формированию нового правительства. В распущенный кабинет министров входили представители СДП, НЛП, "Демократического союза венгров Румынии" (ДСВР) Хунора Келемена и президентского "Союза спасения румын" (ССР). Дан надеется помирить социал-демократов с национал-либералами, поэтому первым делом пригласил на переговоры именно их. При этом он вообще не рассматривает возможность сотрудничества с евроскептиками из АОР, так как считает, что исполнительная власть должна находиться в руках сторонников, а не противников ЕС.

"У нас будет новое правительство в разумные сроки. Поэтому я исключаю сценарий досрочных выборов. И подчеркиваю: после завершения этих процедур у нас будет прозападное правительство. Мы спокойно это переживем", — заявил президент.

Впрочем, местные СМИ сомневаются в том, что Дан сможет выполнить обещание. По их мнению, нынешний состав парламента не способен к формированию хотя бы какого-то кабинета министров. Как сообщает портал Digi24.ro, социал-демократы, правые, либералы и другие выдвигают требования и условия, несовместимые друг с другом. В том числе СДП и АОР объединились для разгона правительства, но в целом остаются непримиримыми противниками.

Маски сброшены

Поводом для раздора между СДП и НЛП стали реформы, направленные на сокращение бюджетного дефицита. Они проводились по требованию Евросоюза, но оказались не только неэффективными, но и шокирующими для населения.

Например, правительство решило повысить НДС с 19 до 21 процента, заморозило зарплаты в государственном секторе, число рабочих мест сократилось. В то же время обанкротилась государственная авиакомпания Blue Air. Власти решили распродать ее активы для погашения кредитов.

"Десять месяцев назад я стал премьер-министром и оказался в сложной ситуации, когда нужно было делать то, что необходимо, а не то, что популярно. В 2024 году у Румынии был самый высокий дефицит в ЕС — 9,3 процента ВВП. Я не создавал его, я его обнаружил, и его нельзя было скрыть", — сказал Боложан на заседании парламента, осудив тех, кто выдвинул вотум недоверия.

Вместе с тем он подчеркнул, что социал-демократы, вышедшие из правительства под предлогом его непопулярных решений, ранее были со всем согласны. По словам Боложана, СДП показала свою лицемерную натуру.

Впрочем, теперь это мало кого волнует. Партии начали готовиться к новым парламентским выборам, а может, и президентским, если новый состав Заксобрания сможет провести импичмент Дана.

"Картина после года президентства Никушора Дана мрачная. Безнадежность, нищета и раскол", — заявил лидер АОР Симион.

Напомним: в прошлом году он сам едва не стал президентом Румынии. В первом туре за него проголосовали 40,96 процента избирателей, но во втором Дан вырвал победу, получив 53,6. Что касается последних парламентских выборов, то в 2024-м АОР заручился поддержкой около 18 процентов избирателей. Но с тех пор популярность правых значительно увеличилась.

По данным мартовского опроса INSCOP, Симион — самый популярный в стране политик. Ему доверяют 34,3 процента жителей страны, не доверяют — 48,3. Дан оказался на втором месте — 27,6 процента против 55,3. На третьем был Боложан — 25,1 и 58,2 процента соответственно. Кроме того, в начале мая стало известно об опросе, который провел ССР. Его социологи выяснили, что АОР доверяют 33 процента избирателей, НЛП — 21, ССР — 15,3, а СДП — 14,1. Все остальные партии пользуются доверием меньше пяти процентов румын.

Это все изменит

В прошлом году успех правых на президентских выборах привел евробюрократов в ужас. Они обвиняли Симиона в якобы работе на Россию, фашизме, экстремизме и тому подобном. При этом сам лидер АОР в случае победы обещал прекратить поддержку Украины и хотел получить от нее компенсацию за уже оказанную помощь. Кроме того, он известен желанием восстановить исторические границы Румынии, в которые входит Молдавия, включая Приднестровье, и часть Украины.

Политолог Владимир Оленченко считает развал правящей в Румынии коалиции ожидаемым результатом попыток Евросоюза любой ценой не допустить до власти АОР.

"Кабинет министров был создан искусственно. Европейцы буквально собрали его из того, что было под рукой, не задумываясь о его жизнеспособности. Как только члены правительства перешли от слов к делу, выяснилось, что они просто не могут совместно работать. Меньше года потребовалось, чтобы их противоречия переросли в конфликт, приведший к вотуму недоверия", — говорит Оленченко.

По мнению эксперта, Дан не сможет примирить членов развалившейся коалиции и в стране пройдут досрочные парламентские выборы. При этом ЕС вновь потребует румынских политиков сформировать единый фронт против АОР и начнет обвинять Симиона в работе на Россию.

Доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев уверен, что Евросоюз сделает все для того, чтобы избежать досрочных парламентских выборов, так как в этом случае новое правительство будет формировать АОР.

"Например, распущенный кабинет министров фактически был создан президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он уговорил консерваторов, социал-демократов, либералов и венгров объединиться, чтобы возле Украины не появилась еще одна враждебная ей страна. В условиях боевых действий для ЕС это недопустимо. Идея была в том, что сначала правительство будет возглавлять консерватор, потом социал-демократ, а у либералов есть свой президент. Венгры выступали в роли связующего элемента. <…> Но оказалось, что партии слишком разные и их альянс может быть только временной заплаткой. С другой стороны, это не значит, что ее нельзя заново изготовить", — объясняет Трухачев.

По словам эксперта, если попытка Брюсселя пересобрать лояльное правительство провалится, к власти с высокой долей вероятности придет АОР, но ЕС не сдастся. Румынию могут лишить финансовой помощи, и тогда правительство одной из беднейших стран Европы будет вынуждено исполнять чужую волю.

"Другое дело, как премьер-министр Симион объяснит это. Например, евробюрократы могут пообещать ему, что будут защищать румынское меньшинство на Украине, как это было сделано в случае Венгрии", — отмечает Трухачев.