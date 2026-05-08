Аналитик объяснил, почему государству не нужен слабый рубль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт на Ближнем Востоке способствовал укреплению рубля, заявил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК "Альфа Капитал" Александр Джиоев.
- Слабый рубль не выгоден, так как он разгоняет инфляцию, пояснил он.
- По мнению эксперта, к концу года рубль постепенно ослабнет до 80–85 за доллар.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке поднял мировые цены на сырье и обнулил дисконт на российскую нефть, что вместе с приостановкой валютных операций в рамках бюджетного правила привело к укреплению рубля. О том, почему слабый рубль не выгоден правительству и Центробанку, агентству “Прайм” рассказал руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК "Альфа Капитал" Александр Джиоев.
"Правительству и ЦБ РФ не выгоден слабый рубль. Помимо прочего, его ослабление разгоняет инфляцию, борьба с которой сейчас в приоритете. Возобновление валютных операций Минфина в мае не несёт существенных рисков для рубля — чисто технически мы просто вернемся к режиму "до марта". Основной фактор — торговый профицит и продажа валюты экспортёрами", — пояснил эксперт.
По словам Джиоева, резкие движения курса (на 10% за месяц) стоит рассматривать как краткосрочные, поскольку они редко вызваны макроэкономическими факторами. При текущей нефти выше цены отсечения и инфляции вблизи таргета целенаправленного ослабления рубля не будет. Однако он постепенно ослабнет до 80–85 за доллар на конец года.