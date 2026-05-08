Рубио назвал угрозы американцам красной линией для Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио назвал "красной линией" для Ирана в конфликте с Соединенными Штатами "угрозы американцам".
РИМ, 8 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал "красной линией" для Ирана в конфликте с Соединенными Штатами "угрозы американцам".
"Красные линии" понятны. Они угрожают американцам – их разнесут. Ну, то есть насколько еще яснее это может быть?" - сказал он в пятницу журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В США задались вопросом, что случилось с Рубио из-за Ирана
11 апреля, 06:45