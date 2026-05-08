16:00 08.05.2026
Удары США по Ирану не были частью операции "Эпическая ярость", заявил Рубио

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марко Рубио заявил, что последние удары американских военных по Ирану не были частью операции "Эпическая ярость" и носили оборонительный характер.
  • По его словам, США обязаны были отреагировать на потенциальную угрозу для своего эсминца, сбив ракету или уничтожив источник запуска.
РИМ, 8 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что последние удары американских военных по Ирану не были частью операции "Эпическая ярость" и носили оборонительный характер.
"Они (удары - ред.) не являются частью "Эпической ярости", - сказал Рубио журналистам.
Он подчеркнул, что эти удары были именно оборонительными. По его словам, речь в данном случае шла о том, что будет, "если по нашему эсминцу запустят беспилотник или ракету?".
"Что мы должны делать в таком случае? Позволить ей попасть в цель? Мы обязаны отреагировать. Мы должны сбить эту ракету. Мы должны уничтожить все, что послужило источником этого запуска", - отметил Рубио.
По его словам, в противном случае один из американских кораблей мог бы быть потоплен.
В ночь на пятницу в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. Военное командование Ирана при этом заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, атаковав американские корабли в районе Ормузского пролива.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя новые боестолкновения с США, заявил, что Вашингтон выбирает безрассудную военную авантюру каждый раз, когда дипломатическое решение на столе.
