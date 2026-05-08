Рубио прокомментировал возможность вывода сил из Европы

РИМ, 8 мая – РИА Новости. Ресурсы США не безграничны, Вашингтон должен действовать в соответствии со своими интересами, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, комментируя возможность вывода американских сил из Европы.
"Наши ресурсы не безграничны. Мы всегда должны распределять ресурсы по всему миру, включая военные ресурсы, исходя из того, что служит национальным интересам", – сказал Рубио журналистам.