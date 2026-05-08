Усилия по разрешению украинского конфликта застопорились, заявил Рубио

РИМ, 8 мая – РИА Новости. США считают, что усилия по разрешению украинского конфликта застопорились, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"И хотя мы готовы сыграть любую роль, какую можем, чтобы привести это (конфликт - ред.) к мирному дипломатическому урегулированию, к сожалению, сейчас эти усилия застопорились, но мы всегда готовы, если эти обстоятельства изменятся", – сказал Рубио журналистам.