США готовы посредничать на переговорах России и Украины, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты сохраняют готовность играть посредническую роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Если мы увидим возможность выступить в качестве посредника, который приблизит обе стороны (Украину и РФ - ред.) к мирному соглашению, мы хотели бы достичь этого", - сказал государственный секретарь журналистам в Италии, комментируя процесс урегулирования.