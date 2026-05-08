Рубио: решение о выводе американских войск из Европы остается за Трампом

РИМ, 8 мая – РИА Новости. Решение о возможном выводе американских войск из Европы остается за президентом США Дональдом Трампом, он пока его не принял, заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио.
"Безусловно, это решение остается за президентом. Его команда и такие люди, как я и другие, предложат ему возможные варианты, но несомненно, он должен будет принять это решение. Пока он его не принял", - заявил Рубио журналистам.