09:14 08.05.2026 (обновлено: 12:09 08.05.2026)
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в ответ на нарушение перемирия

МО РФ: ВС России зеркально ответили на нарушения перемирия со стороны ВСУ

Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад". Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские военные зеркально ответили на несоблюдение Киевом перемирия, объявленного Владимиром Путиным, сообщило Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что с начала суток украинская армия 1365 раз нарушила режим прекращения огня.
"В этих условиях Вооруженные силы <...> зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", — написало министерство на платформе "Макс".
ВСУ провели 887 атак с использованием дронов, применяли артиллерию, РСЗО, минометы и танки в зоне спецоперации. Также они продолжили бить по российским регионам. ПВО уничтожила 396 средств воздушного нападения, включая шесть ракет.
Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу и продлится до 10 мая. Минобороны предупреждало, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские военные попытаются сорвать празднование Дня Победы.
