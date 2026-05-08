ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в ответ на нарушение перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные зеркально ответили на несоблюдение Киевом перемирия.
- Войска били по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, пунктам управления и местам запуска БПЛА противника.
- ВСУ 1365 раз нарушили режим прекращения огня.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские военные зеркально ответили на несоблюдение Киевом перемирия, объявленного Владимиром Путиным, сообщило Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что с начала суток украинская армия 1365 раз нарушила режим прекращения огня.
"В этих условиях Вооруженные силы <...> зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", — написало министерство на платформе "Макс".
ВСУ провели 887 атак с использованием дронов, применяли артиллерию, РСЗО, минометы и танки в зоне спецоперации. Также они продолжили бить по российским регионам. ПВО уничтожила 396 средств воздушного нападения, включая шесть ракет.
Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу и продлится до 10 мая. Минобороны предупреждало, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские военные попытаются сорвать празднование Дня Победы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18