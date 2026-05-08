Контакты России и Австралии заморожены по инициативе Канберры, заявил посол

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Практически все двусторонние контакты России и Австралии заморожены по инициативе Канберры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"В настоящее время практически все двусторонние контакты заморожены по инициативе австралийской стороны, которая заняла твердую антироссийскую позицию после начала СВО на Украине в феврале 2022 года", - сказал он.
Петраков обратил внимание на то, что на официальном сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии размещено обращение ко всем правительствам штатов, территорий, местным органам власти и государственным университетам с просьбой приостановить действующее двустороннее сотрудничество с российским, а также белорусским правительствами.
"Однако даже в недружественной, а порой враждебной обстановке ищем и находим возможности развития контактов с конструктивно настроенными представителями австралийской общественности. Речь идет, прежде всего, о культурно-гуманитарной сфере, где ключевым фактором выступает богатое культурное наследие нашей Родины", - добавил собеседник агентства.
