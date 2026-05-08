Контакты России и Австралии заморожены по инициативе Канберры, заявил посол

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Практически все двусторонние контакты России и Австралии заморожены по инициативе Канберры, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

"Однако даже в недружественной, а порой враждебной обстановке ищем и находим возможности развития контактов с конструктивно настроенными представителями австралийской общественности. Речь идет, прежде всего, о культурно-гуманитарной сфере, где ключевым фактором выступает богатое культурное наследие нашей Родины", - добавил собеседник агентства.