"Росатом" продолжает изготавливать оборудование для АЭС "Бушер"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Предприятия "Росатома" в плановом порядке продолжают изготавливать оборудование для новых энергоблоков иранской АЭС "Бушер", сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Для нас проект (строительства энергоблоков №№2 и №3 - ред.) продолжает оставаться приоритетным. В России на предприятиях "Росатома" в плановом порядке продолжает изготавливаться оборудование для АЭС "Бушер", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".