Медведев отметил исключительную роль военкоров

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поблагодарил военкоров, отметив, что их работа нужна как обычным людям, так и руководителям и военнослужащим.
Медведев в пятницу возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата и к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе, а также пообщался с военными корреспондентами. Видео с возложения и беседы опубликовано канале зампреда Совбеза в "Макс".
"Роль военных корреспондентов в нашей текущей современной жизни абсолютно исключительная. Я вас хочу, пользуясь этой возможностью, искренне поблагодарить за все, что вы делаете для страны", - сказал Медведев, обращаясь к военкорам.
Он отметил, что у военкоров сложная работа с высоким риском для жизни.
"Но она нужна, она нужна обычным людям, которые получают от вас информацию. Она нужна и руководителям, нашим военнослужащим. Так что берегите себя и с наступающим праздником вас", - добавил Медведев.
