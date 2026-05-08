Медведев отметил исключительную роль военкоров

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поблагодарил военкоров, отметив, что их работа нужна как обычным людям, так и руководителям и военнослужащим.

"Роль военных корреспондентов в нашей текущей современной жизни абсолютно исключительная. Я вас хочу, пользуясь этой возможностью, искренне поблагодарить за все, что вы делаете для страны", - сказал Медведев, обращаясь к военкорам.

Он отметил, что у военкоров сложная работа с высоким риском для жизни.

"Но она нужна, она нужна обычным людям, которые получают от вас информацию. Она нужна и руководителям, нашим военнослужащим. Так что берегите себя и с наступающим праздником вас", - добавил Медведев.