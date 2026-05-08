14:59 08.05.2026 (обновлено: 16:59 08.05.2026)
Медведев отметил исключительную роль военкоров

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с военными корреспондентами в Москве. 8 мая 2026
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поблагодарил военкоров, отметив, что их работа нужна как обычным людям, так и руководителям и военнослужащим.
Медведев в пятницу возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата и к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе, а также пообщался с военными корреспондентами. Видео с возложения и беседы опубликовано канале зампреда Совбеза в "Макс".
"Роль военных корреспондентов в нашей текущей современной жизни абсолютно исключительная. Я вас хочу, пользуясь этой возможностью, искренне поблагодарить за все, что вы делаете для страны", - сказал Медведев, обращаясь к военкорам.
Он отметил, что у военкоров сложная работа с высоким риском для жизни.
"Но она нужна, она нужна обычным людям, которые получают от вас информацию. Она нужна и руководителям, нашим военнослужащим. Так что берегите себя и с наступающим праздником вас", - добавил Медведев.
