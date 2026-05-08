РКН не ограничивает популярный у программистов сайт GitHub в России

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не ограничивает доступ к популярным у программистов ресурсам GitHub в России, заявили журналистам в ведомстве.
Ранее Telegram-каналы писали, что с 5 мая пользователи GitHub в России начали сталкиваться с проблемами с соединением и подключением.
"В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается", - сообщили в Роскомнадзоре.