Международные резервы России выросли на 9,7 миллиарда долларов за месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международные резервы России на 1 мая составили 758,678 миллиарда долларов.
- За апрель резервы выросли на 9,7 миллиарда долларов, или на 1,3%.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Международные резервы РФ на начало дня 1 мая составили 758,678 миллиарда долларов против 748,984 миллиарда долларов на 1 апреля, сообщил Банк России.
За апрель резервы выросли на 9,7 миллиарда долларов, или на 1,3%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).