Рейтинг@Mail.ru
Международные резервы России выросли на 9,7 миллиарда долларов за месяц - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:39 08.05.2026 (обновлено: 19:47 08.05.2026)
Международные резервы России выросли на 9,7 миллиарда долларов за месяц

ЦБ: международные резервы РФ за апрель выросли на 1,3% и составили $758,678 млрд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международные резервы России на 1 мая составили 758,678 миллиарда долларов.
  • За апрель резервы выросли на 9,7 миллиарда долларов, или на 1,3%.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Международные резервы РФ на начало дня 1 мая составили 758,678 миллиарда долларов против 748,984 миллиарда долларов на 1 апреля, сообщил Банк России.
За апрель резервы выросли на 9,7 миллиарда долларов, или на 1,3%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Доля золота в резервах ЦБ снизилась рекордными темпами с лета 2013 года
7 апреля, 22:22
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала