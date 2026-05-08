Онлайн-ресурсы в России не будут отвечать за проверку ИИ-контента

Краткий пересказ от РИА ИИ Онлайн-ресурсы в России будут обязаны предоставить пользователям возможность размещать маркировку контента, созданного с применением нейросетей.

Из новой версии законопроекта о госрегулировании искусственного интеллекта удалили положение об обязанности онлайн-ресурсов проверять маркировку ИИ-контента.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Онлайн-ресурсы в России будут обязаны предоставить пользователям техническую возможность размещать маркировку контента, созданного с применением нейросетей, но не будут нести ответственности за его проверку, рассказали РИА Новости в АНО "Цифровая экономика" (АНО ЦЭ).

В марте Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.

В АНО "Цифровая экономика" рассказали, что предложения компаний, выработанные на площадке организации, были учтены при доработке законопроекта.

"Из новой версии законопроекта о госрегулировании разработки, применения и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) исчезло положение о том, что онлайн-ресурсы будут обязаны проверять маркировку размещенного на них контента, созданного с применением нейросетей", - рассказали в организации.

Там пояснили, что в первоначальной версии законопроекта предполагалось, что маркировка должна была включать в себя два элемента: видимое обозначение, отображаемое при просмотре видео, а также машиночитаемую метку в метаданных, содержащую сведения о применении ИИ, дате и владельце ресурса.

"Формулировка требования о проверке маркировки изначально была сформулирована таким образом, что социальная сеть или маркетплейс обязаны были установить, сгенерировано каждое видео, фото или текст искусственным интеллектом или нет, что возможно только при ручной модерации контента, которая потребовала бы колоссальных расходов и трудозатрат", - указали эксперты.

Теперь, по их словам, в законопроекте обязательной остается только машиночитаемая маркировка ИИ-сгенерированного контента в установленных случаях. Человекочитаемое предупреждение устанавливается по соглашению между сервисом и пользователем, а не по умолчанию для всех.