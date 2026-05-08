Более 180 курильщиков проверились на рак легких в Подмосковье с марта

13:10 08.05.2026
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Московской области с марта этого года скрининг рака легких, включающий КТ-исследование, прошел 181 человек, из них у 14 были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В области мужчины и женщины старше 45 лет, курящие более 10 лет, проходят компьютерную томографию легких вместо флюорографии. Пилотный проект по ранней диагностике рака легких реализуется на базе Клинской, Красногорской, Истринской и Солнечногорской больниц.
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что табакокурение наносит серьезный урон всему организму, но именно дыхательная система принимает на себя первый и самый сильный удар.
"За время работы проекта скрининг рака легких, включающий КТ-исследование, прошел 181 человек, из них у 14 были выявлены отклонения. Эти пациенты были направлены на более углубленную диагностику и взяты врачами под наблюдение", — приводит пресс-служба слова Забелина.
 
