Более 180 курильщиков проверились на рак легких в Подмосковье с марта

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Московской области с марта этого года скрининг рака легких, включающий КТ-исследование, прошел 181 человек, из них у 14 были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В области мужчины и женщины старше 45 лет, курящие более 10 лет, проходят компьютерную томографию легких вместо флюорографии. Пилотный проект по ранней диагностике рака легких реализуется на базе Клинской, Красногорской, Истринской и Солнечногорской больниц.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что табакокурение наносит серьезный урон всему организму, но именно дыхательная система принимает на себя первый и самый сильный удар.