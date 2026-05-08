Россияне этим летом будут работать 65 дней
03:31 08.05.2026
Россияне этим летом будут работать 65 дней

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне летом 2026 года будут работать 65 дней.
  • Это на два дня больше, чем летом 2025 года.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россияне летом 2026 года будут работать 65 дней, что на два дня больше, чем летом 2025 года, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Лето 2026 года действительно окажется более "рабочим" по сравнению с прошлым годом: в календаре насчитывается 65 рабочих дней, что на два дня больше, чем летом 2025 года", - сказала Подольская.
По словам эксперта, это связано с тем, что государственные праздники в этом году не дают дополнительных переносов выходных на летние месяцы, поэтому рабочих дней станет больше.​
