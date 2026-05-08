Россияне этим летом будут работать 65 дней

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россияне летом 2026 года будут работать 65 дней, что на два дня больше, чем летом 2025 года, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По словам эксперта, это связано с тем, что государственные праздники в этом году не дают дополнительных переносов выходных на летние месяцы, поэтому рабочих дней станет больше.​