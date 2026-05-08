Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО перехватили 71 украинский беспилотник за шесть часов.
- БПЛА были уничтожены над несколькими российскими регионами и Черным морем.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск уничтожили над российскими регионами и Черным морем 71 украинский беспилотник, сообщило Минобороны Российской Федерации.
"Восьмого мая текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.
МО уточнило, что БПЛА уничтожены над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями и над Черным морем.