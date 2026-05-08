Силы ПВО уничтожили 145 украинских БПЛА за семь часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 14.00 мск сбили над российскими регионами, Черным и Азовским морями 145 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Восьмого мая т.г. в период с 7.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Республиками Крым, Адыгея, Чеченской Республикой и над Черным и Азовским морями.
