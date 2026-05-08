Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над Калужской областью

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила семь БПЛА над Калужской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Ночью силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского муниципального округа и окраинах Калуги и Обнинска. После падения БПЛА на окраине Калуги произошло возгорание дачного дома. Экстренные службы оперативно прибыли на место. Возгорание ликвидировано", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавших нет. При этом, по словам Шапши, администрацией городского округа будет оказана необходимая помощь собственникам поврежденного дома.
