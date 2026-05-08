Силы ПВО за ночь уничтожили 264 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 264 украинских беспилотника.
- Беспилотники были уничтожены над несколькими российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. За ночь ПВО сбила 264 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Восьмого мая т.г. в период с 0:00 мск до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы поразили цели над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над Азовским и Черным морями.
С 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.
