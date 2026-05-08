22:20 08.05.2026
Путин: память о Великой Победе способствует отношениям России и Туркмении

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
АШХАБАД, 8 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что память о совместной борьбе народов двух стран против нацизма будет способствовать дальнейшему развитию отношений Москвы и Ашхабада.
"Примите самые искренние поздравления по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне… Уверен, что память о героических событиях общей истории будет и впредь способствовать успешному развитию российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнёрства", – приводит послание российского лидера информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.
В послании Путин также отметил, что в День Победы граждане обеих стран с глубокой благодарностью вспоминают предков, сражавшихся плечом к плечу за свободу родной земли и ценой неисчислимых жертв спасших мир от нацизма.
Президент России также попросил Бердымухамедова передать проживающим в Туркмении ветеранам войны и труженикам тыла сердечные поздравления, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия, отметили в программе.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
