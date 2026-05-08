Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения поэта Тукая

22:06 08.05.2026
Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.
  • В 2036 году будут проведены мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая.
  • Правительство создаст оргкомитет и утвердит план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия Тукая.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Учитывая значительный вклад Габдуллы Тукая в отечественную культуру и в связи с исполняющимся в 2036 году 150-летием со дня его рождения, постановляю: провести в 2036 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения Габдуллы Тукая", - говорится в документе.
Согласно документу, правительство создаст оргкомитет по подготовке и проведению празднования 150-летия Тукая и утвердит его состав, обеспечит разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.
Указом рекомендуется органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий.
