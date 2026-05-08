Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения поэта Тукая

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, правительство создаст оргкомитет по подготовке и проведению празднования 150-летия Тукая и утвердит его состав, обеспечит разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.