МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Рязанской области Анастасии Коняевой, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Коняевой Анастасии Юрьевне, Рязанская область", - говорится в документе.
Орденом "Родительская слава" президент наградил Альфинур Аскарову из Татарстана. Кроме того, Путин наградил медалью ордена "Родительская слава" семьи Анохиных из Брянской области, Батмановых из Рязанской области и Богдановых из Ставропольского края.