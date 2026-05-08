Путин присвоил почетное звание прима-балерине "Кремлевского балета"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил прима-балерине театра "Кремлевский балет" Олесе Рослановой звание заслуженного артиста РФ, соответствующий указ опубликован в пятницу.
"За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания: Рослановой Олесе Михайловне – артистке балета театра "Кремлевский балет" федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Кремлевский Дворец" управления делами президента РФ", - сообщается в документе.
Росланова является прима-балериной "Кремлевского балета", работает в труппе театра с 2011 года, сообщается на официальном сайте учреждения. В 2005 году артистка окончила Московскую государственную академию хореографии. В 2012 году там же получила образование педагога.