22:01 08.05.2026
Путин присвоил почетное звание прима-балерине "Кремлевского балета"

© РИА Новости / Максим Блинов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин присвоил Олесе Рослановой звание заслуженного артиста РФ.
  • Олеся Росланова — прима-балерина театра «Кремлевский балет».
  • Росланова работает в труппе театра с 2011 года.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил прима-балерине театра "Кремлевский балет" Олесе Рослановой звание заслуженного артиста РФ, соответствующий указ опубликован в пятницу.
"За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетные звания: Рослановой Олесе Михайловне – артистке балета театра "Кремлевский балет" федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Кремлевский Дворец" управления делами президента РФ", - сообщается в документе.
Росланова является прима-балериной "Кремлевского балета", работает в труппе театра с 2011 года, сообщается на официальном сайте учреждения. В 2005 году артистка окончила Московскую государственную академию хореографии. В 2012 году там же получила образование педагога.
 
