Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" директора Долиной

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" директора певицы Ларисы Долиной, продюсера Сергея Пудовкина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью "За труды в культуре и искусстве" - Пудовкина Сергея Николаевича - продюсера, город Москва", - говорится в документе.
Также награды удостоились генеральный продюсер "Кинокомпании Альянс" Максим Королев, артист-акробат Росгосцирка Анар Джабраилов и другие.