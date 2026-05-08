Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" директора Долиной

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За труды в культуре и искусстве" директора певицы Ларисы Долиной, продюсера Сергея Пудовкина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью "За труды в культуре и искусстве" - Пудовкина Сергея Николаевича - продюсера, город Москва", - говорится в документе.