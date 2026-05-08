Путин оценил отношения России и Белоруссии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил торгово-экономические отношения РФ и Белоруссии, отметив, что у двух стран все, в целом, благополучно.
Путин в пятницу встретился в Кремле с белорусским лидером Александром Лукашенко, который прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Российский президент заявил, что объем торговли России и Белоруссии рекордный, несмотря на трудности, которые пытаются создать извне.
"Все у нас, в целом, благополучно", - добавил Путин.