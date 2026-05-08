Путин поблагодарил Лукашенко за приезд в Москву с учетом обстановки - РИА Новости, 08.05.2026
21:35 08.05.2026 (обновлено: 21:55 08.05.2026)
Путин поблагодарил Лукашенко за приезд в Москву с учетом обстановки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко за визит в Москву на празднование дня Победы на фоне обстановки, в том числе, связанной с вопросами безопасности.
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Ожидается, что президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и другие вопросы. Белорусский лидер также примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Александр Григорьевич, для вас ничего неожиданного не скажу, а для наших людей, для наших граждан, все-таки это важно. Мы никого не приглашали официально, а просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. Особенно это, мне кажется, актуально и естественно в сегодняшней обстановке, имея в виду и вопросы обеспечения безопасности. Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь", - сказал Путин в ходе переговоров.
