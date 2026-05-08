Москва никого официально не приглашала на 9 Мая, заявил Путин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва официально никого не приглашала на 9 мая, но сказала, что будет рада всем, кто захочет приехать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии.