21:22 08.05.2026 (обновлено: 21:29 08.05.2026)
Москва никого официально не приглашала на 9 Мая, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва официально никого не приглашала на празднование 9 Мая, заявил Владимир Путин.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва официально никого не приглашала на 9 мая, но сказала, что будет рада всем, кто захочет приехать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят переговоры в Кремле. Ожидается, что президенты обсудят, в том числе вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в мире. Белорусский лидер также примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии.
Лукашенко: придет время, когда политики будут проситься на 9 Мая в Москву
МоскваБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДень Победы — 2026
 
 
