Путин назвал Белоруссию одной из самых пострадавших стран во Второй мировой

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Белоруссию одной из наиболее пострадавших республик СССР в Великой Отечественной войне.
Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и другие вопросы. Президент Белоруссии также примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Белоруссия - одна из наиболее пострадавших во время войны республик бывшего Советского Союза", - сказал Путин в ходе встречи с Лукашенко.