Путин назвал День Победы главным праздником для России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал День Победы главным праздником для народов России и Белоруссии.
- Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал День Победы главным праздником для народов РФ и Белоруссии.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Ожидается, что президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и другие вопросы. Белорусский лидер также примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.
"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть в преддверии нашего общего, я считаю, самого главного праздника для наших народов - Дня Победы в Великой Отечественной войне, советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал Путин в ходе переговоров.