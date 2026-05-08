Путин наградил постпреда России при ОБСЕ орденом Почета

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), следует из указа главы государства.
"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Полянского Дмитрия Алексеевича - постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - говорится в указе, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.